به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه قمر بنی هاشم (ع) استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با اقدامات فنی و اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری شبکه‌ای از فعالان حوزه تجمعات و اغتشاشات اخیر وابسته به جریانات معاند و گروهک‌های ضدانقلاب شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

در این اطلاعیه آمده است: اعضای این شبکه علاوه بر تحریک و تهییج افراد برای شرکت در تجمعات با استفاده از اراذل و اوباش اقدام به تهدید و ارعاب کسبه بازار برای تعطیل کردن کسب و کار آنان می‌کردند که با اقدامات پیشگیرانه این سازمان و هوشیاری بازاریان، فعالان اقتصادی مؤمن و انقلابی در اهداف خود ناکام ماندند.

اطلاعات تکمیلی در خصوص فعالیت این شبکه متعاقباً به اطلاع مردم استان چهارمحال و بختیاری خواهد رسید.

همچنین سازمان اطلاعات سپاه با تشکر از هوشیاری و همکاری همه جانبه مردم بصیر چهارمحال و بختیاری به ویژه بازاریان و کسبه از آنان درخواست کرد با ارائه اخبار و گزارش‌های به موقع، فرزندان خود در این سازمان را برای حفظ امنیت پایدار در کشور و استان یاری کنند.

ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه با شماره ۱۱۴ آماده دریافت گزارش‌ها و اخبار امنیتی مردم استان است.