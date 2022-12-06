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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۲

شبکه‌ای از فعالان اغتشاشات در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

شبکه‌ای از فعالان اغتشاشات در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

شهرکرد - با اقدامات فنی و اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) و سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری شبکه‌ای از فعالان حوزه تجمعات و اغتشاشات شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه قمر بنی هاشم (ع) استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با اقدامات فنی و اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری شبکه‌ای از فعالان حوزه تجمعات و اغتشاشات اخیر وابسته به جریانات معاند و گروهک‌های ضدانقلاب شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

در این اطلاعیه آمده است: اعضای این شبکه علاوه بر تحریک و تهییج افراد برای شرکت در تجمعات با استفاده از اراذل و اوباش اقدام به تهدید و ارعاب کسبه بازار برای تعطیل کردن کسب و کار آنان می‌کردند که با اقدامات پیشگیرانه این سازمان و هوشیاری بازاریان، فعالان اقتصادی مؤمن و انقلابی در اهداف خود ناکام ماندند.

اطلاعات تکمیلی در خصوص فعالیت این شبکه متعاقباً به اطلاع مردم استان چهارمحال و بختیاری خواهد رسید.

همچنین سازمان اطلاعات سپاه با تشکر از هوشیاری و همکاری همه جانبه مردم بصیر چهارمحال و بختیاری به ویژه بازاریان و کسبه از آنان درخواست کرد با ارائه اخبار و گزارش‌های به موقع، فرزندان خود در این سازمان را برای حفظ امنیت پایدار در کشور و استان یاری کنند.

ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه با شماره ۱۱۴ آماده دریافت گزارش‌ها و اخبار امنیتی مردم استان است.

کد مطلب 5648423

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    نظرات

    • مرتضی رییسی IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
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      پاسخ
      با عرض سلام وخسته نباشید خدمت دلاور مردان ایران زمین ،،،متاسفانه ملت ایران دچار اغفال شده و‌شدیدا تحت تاثیر رسانه های ضد انقلاب شدند ،،،ولی حال به هر صورتی چه امنیتی ،چه همکاری با عناصر بیگانه یا احزاب ،،رسانه های ملی ایران نتوانستند نقش شهدا و بسیج و سپاه را در آبادانی کشور نشان بدهند ،،،

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