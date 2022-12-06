۲۰ نمایش در پنجمین جشنواره تئاتر معلولان کویر در یزد روی صحنه رفت

محمدرضا ابهت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روز یکشنبه و در نخستین روز جشنواره نمایش های «خط روی خط» به کارگردانی جواد غفوری منش از مشهد، «چندلی» به کارگردانی جعفر جعفرزاده از میبد، «مترو تهران – ساعت ۱۸» به کارگردانی الیاس اصغری از تربیت حیدریه، «یک روز در پارک» به کارگردانی نجمه دهستانی از یزد، «برای کلاه آهنی ها» به کارگردانی مهدی حسن زاده از تربت حیدریه و «دختری که بخت در خانه اش را زد» به کارگردانی مهناز بیک و محمدحسن ابوئی از مهریز به روی صحنه رفت.

وی عنوان کرد: در روز دوشنبه هفته جاری نیز «افسانه قربون آقه کلوچه ها، دیو بچه ها» به کارگردانی مصطفی عنایت پور از سبزوار، «مهمان جا مانده» به کارگردانی محسن میرزایی از کرمان، «مهرنگ» به کارگردانی راضیه حسین پور از سراوان، «یک اتوبوس سفارشی» به کارگردانی مهدیه بی نیاز از جیرفت، «با قید فوریت» به کارگردانی مهسا دهقانی و مجتبی لاله زاری از یزد، «احساس آهنی» به کارگردانی آرزو جعفری از کرمان، « رستگاری از فرانکشتاین» به کارگردانی نوال وائلی از یزد و «جیک جیک کی منو میخوره؟» به کارگردانی مهدیه فخاری پور از کرمان به اجرا درآمد.

ابهت یادآور شد: «عروسی خاله سوسکه» به کارگردانی عشرت درزاده از سراوان، «غیر از خدا هیچکس نبود» به کارگردانی زهرا صوفیان از قائن، «ناردونه و نازدونه» به کارگردانی منیره صالحی از یزد، «لبخند با طعم ماسک» به کارگردانی محسن مسعودی فر از نیشابور، «خودپرواز» به کارگردانی جعفر دل دل زاده از یزد و «ماهی های بازیگوش و اره ماهی» نیز در روز سه شنبه به روی صحنه رفت.

مدیرکل بهزیستی استان یزد بیان کرد: مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان این جشنواره پس از داوری آثار، روز پنجشنبه ۱۷ آذرماه ساعت ۹ صبح در پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار می شود.