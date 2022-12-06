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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۴:۲۰

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران:

۳۰ دستگاه اجرایی مازندران دارای سند بهره وری هستند

۳۰ دستگاه اجرایی مازندران دارای سند بهره وری هستند

ساری- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با بیان اینکه ۳۰ دستگاه استان دارای سند بهره وری هستند، گفت: ۱۴ دستگاه سند بهره وری را مصوب کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور ظهر سه شنبه در جلسه کمیته بهره وری استان با اظهار اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در ۲۶ بند از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، افزود: هدف آرمانی برنامه هفتم توسعه پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است.

وی افزود: بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید تمرکز اصلی را بر رشد اقتصادی گذارند و وضعیت دستگاه‌ها در این حوزه مشخص شده است.

وی هدفگذاری رشد اقتصادی استان را ۷.۸ درصد ذکر کرد و افزود: از این میزان پنج درصد از محل رشد سرمایه گذاری و مابقی از طریق بهره وری باید محقق شود و در این راستا به عنوان نمونه ظرفیت اسمی دستگاه‌ها از جمله بنادر باید رشد یابد.

فتح الله پور با اظهار اینکه در مجموع ۳۰ دستگاه در استان دارای سند بهره وری هستند که ۱۴ دستگاه دارای هزینه‌های استان و اعتبارات بهره وری سایر دستگاه‌ها به صورت ملی تعیین می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اظهار اینکه از ۲۵ دستگاه دارای هزینه‌های بهره وری استانی، ۱۴ دستگاه سند بهره وری را تصویب کردند، گفت: از ۱۱ دستگاه دارای وضعیت استانی برای تدوین برنامه هستند سه دستگاه دارای هزینه استانی و شش دستگاه سند بهره وری پیشنهاد دادند.

وی ادامه داد: بر اساس اسناد برنامه مصوبه، برنامه بهره وری ۱۴ دستگاه برای سه ماهه تابستان هدفگذاری کردند.

کد مطلب 5648444

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