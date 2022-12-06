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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۴:۱۸

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

راهکار کمک به کشاورزان برای فروش محصول افزایش صادرات است

راهکار کمک به کشاورزان برای فروش محصول افزایش صادرات است

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: راهکار کمک به کشاورزان، افزایش صادرات محصولات کشاورزی است و با صادرات، درآمد کشاورزان افزایش یافته و محصول روی دست کشاورز نمی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدزاده ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای اشتغالزایی و استفاده بهینه از محصولات کشاورزی نیز، راه اندازی کارخانجات فرآوری و صنایع تبدیلی ضروری است.

وی با بیان اینکه برای ایجاد سردخانه و کارخانجات فرآوری در شهرستان گچساران برنامه ریزی می‌شود، گفت: این شهرستان، قطب محصولات کشاورزی استان است و در همه فصول محصولات مختلفی در آن کشت می‌شود.

احمد زاده تصریح کرد: ایجاد کارخانجات فرآوری محصولات کشاورزی در این شهرستان ضروری است.

وی تاکید کرد: با توجه به کشت عمده گوجه استان در شهرستان گچساران و شهرستان کهگیلویه، راه اندازی کارخانه رب گوجه فرنگی در استان ضروری است.

کد مطلب 5648449

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    نظرات

    • حیدرزاده IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
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      کسی نمیتونه مجوز بگیره مگر اینکه به کسی وصِل باشه وصل باشه .

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