راهکار کمک به کشاورزان برای فروش محصول افزایش صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدزاده ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای اشتغالزایی و استفاده بهینه از محصولات کشاورزی نیز، راه اندازی کارخانجات فرآوری و صنایع تبدیلی ضروری است.

وی با بیان اینکه برای ایجاد سردخانه و کارخانجات فرآوری در شهرستان گچساران برنامه ریزی می‌شود، گفت: این شهرستان، قطب محصولات کشاورزی استان است و در همه فصول محصولات مختلفی در آن کشت می‌شود.

احمد زاده تصریح کرد: ایجاد کارخانجات فرآوری محصولات کشاورزی در این شهرستان ضروری است.

وی تاکید کرد: با توجه به کشت عمده گوجه استان در شهرستان گچساران و شهرستان کهگیلویه، راه اندازی کارخانه رب گوجه فرنگی در استان ضروری است.