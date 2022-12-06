پیکر دو شهید گمنام در کهگیلویه و بویراحمد تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد هاشمی مهر ظهر سه شنبه در کمیته سیاست‌گذاری هماهنگی و نظارت بر خاکسپاری و تعیین مکان تدفین این شهدا افزود: ۲۷ آذرماه، پیکر پاک این دو شهید گمنام وارد استان می‌شود و پیکرهای این دو شهید، همزمان با سراسر کشور، ششم دی‌ماه مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در دو نقطه استان تشییع و خاکسپاری می‌شود.

وی بیان داشت: تقویم حضور شهدا در استان، در راستای هماهنگی و اجرای منظم برنامه‌ها، توسط حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد تهیه می‌شود و برای برنامه‌ریزی مناسب برای برگزاری مراسم استقبال از پیکرهای شهدا، نشستی با حضور دستگاه‌های متولی برگزار خواهد شد.

هاشمی مهر اظهار داشت: پیکر یکی از این شهدا، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در حوزه علمیه خواهران شهر دهدشت و پیکر شهید دیگر در منطقه لیشتر گچساران خاکسپاری می‌شوند.