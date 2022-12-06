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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۵

با ۷ میلیارد تومان اعتبار؛

فاز اول بزرگترین پارک شهر جهانی تکمیل شد/ «مارکار» جان تازه گرفت

فاز اول بزرگترین پارک شهر جهانی تکمیل شد/ «مارکار» جان تازه گرفت

یزد- مدیر شهرداری منطقه دو یزد از تکمیل فاز اول پارک بزرگ شهر یزد خبر داد و گفت: بخش گسترده ای از این پارک برای مردم شهر یزد قابل بهره برداری خواهد شد.

سید ابوالفضل کشفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور زیباسازی فضای شهری، عملیات بهسازی و بازسازی فاز اول پارک بزرگ شهر اتمام یافته است.

وی عنوان کرد: حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری به عنوان ریه‌های تنفسی شهر و حفظ نشاط و روحیه شهروندان را با جدیت دنبال می کنیم.

کشفی ادامه داد: در این راستا عملیات اجرایی و عمرانی فاز یک شرقی پارک بزرگ شهر شامل ۱۲ هزار متر کف‌سازی و ۲ هزار و ۵۰۰ متر جدول گذاری با اعتبار ۷ میلیارد تومان به اتمام رسیده است.

مدیر شهرداری منطقه دو یزد یادآور شد: احداث مسیر دوچرخه سواری به طول تقریبی ۵۰۰ متر در این پارک انجام شده است.

گفتنی است؛ پارک بزرگ شهر در بلوار مدرس واقع شده و عملیات تجهیز مبلمان شهری این پارک انجام شده است.

کد مطلب 5648467

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