کمیته امداد و بیمه سلامت ایلام تفاهم نامه مشترک امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بیمه سلامت ایلام ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تفاهم نامه همکاری اداره کل بیمه سلامت استان ایلام و کمیته امداد امام (ره) در زمینه دریافت مدارک بیماری مدد جویان کمیته امداد و پرداخت هزینه مدد جویان مشمول بیماری‌های خاص و صعب العلاج منعقد شده است.

نورالدین رحیمی اضافه کرد: در راستای اجرای بند «ن» تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به منظور تامین مالی مطلوب خدمات دارو و کالاهای سلامت محور ارتقای پوشش بیمه‌ای و بهبود محافظت مالی بیماران خاص و صعب العلاج و در قبال پرداخت بخشی از هزینه‌های سلامت بیماران مذکور، صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در سازمان بیمه سلامت ایجاد شده است.

مدیرکل بیمه سلامت ایلام اضافه کرد: در راستای تشکیل این صندوق مدد جویان کمیته امداد مشمول بیماری‌های خاص و صعب العلاج تحت حمایت قرار می‌گیرند و به منظور جلوگیری از سرگردانی بیماران و حمایت از مدد جویان کمیته امداد تفاهمنامه ای با امضای طرفین منعقد شده که خدمات مورد نیاز و حمایت مالی از این دسته از بیماران بعمل آید.

وی گفت: سازمان بیمه سلامت برای پرداخت هزینه‌های بیماری‌های خاص و صعب العلاج آمادگی دارد، زیرا این بیماری‌ها منجر به ایجاد مشکلات فراوانی برای خانواده‌های بیمه شدگان می‌شود و برای پوشش هزینه‌های مربوط به این بیماری‌ها، برنامه‌های مناسبی داریم تا بیمه شدگان هنگام بیماری آرامش داشته باشند.