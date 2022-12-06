تولید ۳۲۰ هزار تن گندم در استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی راه انجام اظهار کرد: برنامه کشت گندم برای سال زراعی جاری در ۱۵۸ هزار و ۴۵۰ هکتار از مزارع استان تحقق یافته است.

وی افزود: این میزان کشت شامل ۴۹ هزار و ۷۰۰ هکتار گندم آبی و ۱۰۸ هزار و ۷۵۰ هکتار گندم دیم بوده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: با توجه به تحقق کامل برنامه ابلاغی و الگوی کشت در مزارع استان قزوین، پیش بینی می‌شود در پایان سال زراعی حدود ۳۲۰ هزارتن گندم در این استان تولید شود.

راه انجام بیان کرد: در سال زراعی جاری ۶۶ درصد از مزارع گندم آبی و ۹۶ درصد از مزارع گندم دیم به روش مکانیزه کشت شده است.

این مسئول تصریح کرد: سه هزار هکتار از مزارع گندم آبی به روش تیپ و چهار هزار هکتار گندم آبی استان قزوین نیز به روش بارانی آبیاری می‌شود.

گفتنی است، استان قزوین دارای ۴۸۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که از این میزان ۲۷۰ هزار هکتار آن مربوط به اراضی زراعی قابل کشت است.