به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن پور امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به منظور حمایت از صنعت‌گران هنرهای چوبی استان، فاز نخست خانه هنرهای چوبی، دهه فجر امسال در بروجرد به بهره‌برداری خواهد رسید.

راه‌اندازی خانه هنرهای چوبی

وی، بیان داشت: برای راه اندازی فاز نخست این خانه بیش از ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با بیان اینکه در این خانه چوب حدود ۱۰ هنرمند فعالیت خواهند داشت، افزود: با شروع فعالیت خانه چوب بروجرد، سه هنر فراموش شده صنایع دستی از جمله گره‌چینی، قواره بری و اوروسی‌سازی به همراه هنرهای وابسته به چوب احیا و روانه بازار می‌شود.

حسن‌پور، اظهار کرد: لرستان ظرفیت و پتانسیل زیادی در حوزه صنایع دستی دارد و تلاش می‌کنیم با ایجاد خانه‌های تخصصی و همچنین بازارچه‌های صنایع دستی در سطح استان نسبت به ترویج و معرفی محصولات فاخر صنایع دستی گام برداریم.

ثبت ملی ۲۱ اثر معنوی لرستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: در یک سال اخیر، استان لرستان در راستای ثبت آثار معنوی در فهرست ملی به منظور جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن و همچنین احیا صنایع دستی، بازی‌ها، آئین‌ها و سنت‌های مردم، شتاب خوبی داشته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان به ثبت ۲۱ اثر معنوی لرستان یک‌سال اخیر در فهرست آثار ملی اشاره کرد و اظهار داشت: از این تعداد هفت اثر از جمله مهارت چاقوسازی سنتی، مهارت بافت کمربند سنتی داماد، مهارت کلاه‌مالی، مهارت گره‌چینی چوب، مهارت ساخت عروسک بویی (عروس) و خانه در کلک‌بازی کودکان دلفان، فن و مهارت موتایی و مهارت ساخت عروسک‌های بومی دهترکان (عروس، ببوله، جانمازی) و کارکردهای اجتماعی آن‌ها و ۱۴ اثر نیز به صورت مشترک با سایر استان‌ها در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند.

حسن پور با بیان در حال حاضر ۱۰۶ اثر معنوی از لرستان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، افزود: پرونده ۱۲ اثر معنوی دیگر از لرستان آماده و برای ثبت ملی به دبیرخانه وزارت میراث‌فرهنگی ارسال شده است.

وی، بیان کرد: در مجموع دو هزار و ۶۵۸ اثر از لرستان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده که دو هزار و ۴۵۴ اثر غیر منقول، ۴۵ اثر منقول، ۵۳ اثر طبیعی و ۱۰۶ اثر معنوی هستند.

استحکام بخشی پل تاریخی «قلعه حاتم»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: به منظور حفاظت از این اثر تاریخی، عملیات استحکام‌بخشی پل تاریخی قلعه حاتم بروجرد در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

حسن پور، بیان داشت: در نظر داریم در صورت تأمین اعتبار، بخشی از جان پناه، بدنه و طاق‌های پل و همچنین استحکام‌بخشی بخشی از پایه‌های پل به منظور جلوگیری از ریزش احتمالی را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه برای اجرای این عملیات ۱۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است، افزود: این پل تاریخی که کاربری آبراه نیز دارد به علت قرار گرفتن در یک منطقه زیبا و خوش آب و هوا گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، اظهار کرد: پل تاریخی قلعه حاتم بروجرد یادگاری از دوره قاجاریه در پنج کیلومتری شمال شرق شهر بروجرد نزدیک روستایی به همین نام و بر روی رودخانه کوچکی بنا شده است.

حسن پور، یادآور شد: این اثر تاریخی در تاریخ ۲ آبان ۱۳۷۸ به شماره ۲۴۳۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.