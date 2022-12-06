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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۸

رئیس کل دادگستری استان ایلام خبر داد؛

تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به سرقت در استان ایلام

تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به سرقت در استان ایلام

ایلام-رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: شعب تخصصی رسیدگی به سرقت در تمام حوزه های قضایی برای تسریع در رسیدگی پرونده ها در استان، تعیین و مشخص شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علی‌محمدی روز سه شنبه در دومین نشست کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت اظهار داشت: باید با برنامه ریزی درست، پیشگیری از سرقت به جایی هدایت شود که جامعه نسبت به اموال خود احساس امنیت بکند و یک راه آن آگاه سازی و اطلاع رسانی به مردم هم در حوزه حفاظت و نگهداری از اموال و هم اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: از جمله اقداماتی که می‌تواند موثر باشد، تشکیل و بروزرسانی بانک اطلاعات سارقین برای تسریع در کشف، تهیه اطلس جغرافیایی جرم و افزایش گشت‌ها خصوصاً گشت رضویون بسیار مؤثر و با اهمیت بوده و مجموعه این چنین اقداماتی سبب افزایش امنیت در جامعه می‌شود.

علی‌محمدی با اشاره به پیشنهادات کاربردی در جلوگیری از سرقت از اموال و اماکن دولتی بیان کرد: یک کاربرگ تهیه و در اختیار ادارات دولتی قرار داده شود که برای امنیت اماکن خود چه اقداماتی انجام داده‌اند و با بررسی نقاط ضعف و قدرت برنامه ریزی لازم از طرف مدیران در این زمینه صورت گیرد.

کد مطلب 5648491

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