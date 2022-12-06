زمان تشییع و خاکسپاری پیکر شهید «جلیل نوری دزفولی» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و خاکسپاری شهید دزفولی ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه ۱۷ آذر ماه همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علی‌ها از حرم سبزقبا به سمت گلزار شهدا بهشت علی در شهرستان دزفول برگزار خواهد شد.

همچنین از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱ پنج شنبه نیز مراسم بزرگداشت این شهید والا مقام در حسینیه ثارالله شهرستان دزفول برگزار خواهد شد.

شهید دزفولی متولد ۱۳۴۶ در تاریخ ۲۳ اسفندماه سال ۱۳۶۳ در عملیات بدر و در شرق دجله، جاویدالاثر شده که اخیراً پیکر پاک و مطهر ایشان توسط گروه‌های تفحص شهدا در منطقه شرق دجله کشف و از طریق آزمایشات DNA شناسایی شد.