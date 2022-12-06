۴۷۰ میلیارد تومان صرف اشتغال نیازمندان ایلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهری روز سه شنبه در نشست مشترک با مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی استان ایلام بیان کرد: تا پایان امسال با پرداخت تسهیلات کم بهره اشتغال و برنامه‌های اشتغال زایی دیگر، حداقل برای ۸ هزار نفر در این استان شغل ایجاد خواهد شد.

وی با عنوان اینکه ایجاد درآمد پایدار در راستای توانمندسازی خانواده‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد استان است، تصریح کرد: با توجه به پیش زمینه بودن آموزش و مهارت آموزی برای خانواده‌ها، دانشگاه علمی کاربردی و دیگر مراکز آموزشی استان می‌توانند همراه بسیار موثری برای این نهاد باشند و در همین راستا تفاهم نامه‌ای با این دستگاه آموزشی به امضاء رسیده است.

طاهری با عنوان اینکه با همکاری دستگاه‌هایی همچون سازمان فنی و حرفه‌ای و مراکز آموزشی و دانشگاهی استان امسال تاکنون ۳ هزار خانواده مددجو مهارتهای لازم را فرا گرفته‌اند، تصریح کرد: با توجه به ادامه این برنامه‌ها همه مددجویان واجد شرایطی که توانایی کار و فعالیت دارند می‌توانند از این برنامه‌های آموزشی بصورت رایگان برخوردار شوند.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه بین کمیته امداد و دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: برگزاری دوره‌های مهارت آموزی برای خانواده‌ها با هدف اشتغال و ایجاد درآمد پایدار، برگزاری رویدادهای کارآفرینی با هدف شناسایی استعدادهای شغلی و علمی و همچنین ارائه مشاوره‌های شغلی با هدف تولیدات بازار محور از جمله موارد این تفاهم نامه است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ایلام نیز در این نشست با عنوان اینکه تقویت نیروی ماهر برای بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات از مهم‌ترین وظایف و برنامه‌های این دانشگاه است، گفت: کمیته امداد و دانشگاه علمی و کاربردی می‌توانند در راستای آموزش و توانمندسازی مددجویان همکاری خوبی داشته باشند و ما آمادگی داریم همه امکانات و ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را برای مددجویان این نهاد بکارگیری کنیم.