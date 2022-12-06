مواکب ۱۸۰ گانه در شیراز برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان فارس بعد از ظهر سه‌شنبه در گردهمایی خادمان مواکب شیراز ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران این حرکت مردمی و به طور خاص مجموعه شورای شهر که از آن حمایت کرده‌اند، گفت: در آستانه فرا رسیدن چهلمین سالروز شهادت، شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ (ع) هستیم.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام از گروه‌های مردمی و هیئات مذهبی و خادمان مواکب فاطمی خواست تا با همتی عالی نشان‌دهنده جاری بودن بصیرت فاطمی در سومین حرم اهل بیت (ع) باشند و افزود: باید برای برگزاری سوگواری ایام فاطمیه و همچنین مراسم شهدای حرم سنگ تمام گذاشت و مراسم باشکوهی برگزار کرد.

آیت‌الله دژکام پیشنهاد داد تا بنرهای مواکب فاطمی متحدالشکل بوده و همگی از عکس درب آتش زده منزل بانوی دو عالم استفاده کنند و سپس ادامه داد: برای داشتن بصیرت باید به حضرت زهرا (س) متوسل شویم و این مسئله لازمه ظهور منجی عالم بشریت است.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه شهدای حمله تروریستی به حرم حضرت شاهچراغ (ع) در حرمی شهید شدند که صاحب حرم هم شهید و هم غریب بوده است، گفت: جهان تشیع بدهکار حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) است زیرا در معرفی حجت هشتم امانت‌داری و همت کرد و آقایی و مردانگی را به اوج رساند.

وی با اشاره به وقایع و ناآرامی‌های اخیر که طی آن تعدادی از مدافعان امنیت به شهادت رسیدند، گفت: اگر امروز شهید می‌دهیم تازگی ندارد. اگر در کوچه و خیابان‌ها، امنیت ادامه‌دهندگان راه اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را سلب می‌کنند، مسئله تازه‌ای نیست و برای این مسئله هم غم به دل خود راه نمی‌دهیم زیرا می‌دانیم مسیرمان در طول ۱۲۰۰ سالی که از شهادت حضرت شاهچراغ (ع) می‌گذرد، همین بوده و در این مسیر هم شهدای زیادی تقدیم شده است.

آیت‌الله دژکام با یادآوری اینکه در این مسیر ۱۴۳ روحانی اعم از مجتهد و طلبه شهید شده‌اند، گفت: پای این حرکت حق‌خواهی و حق‌طلبی برای اهل بیت (ع) خون چند مرجع ریخته شد؛ یکی از آن‌ها شهید صدر و یکی شهید حکیم و یکی هم شهید آیت‌الله دستغیب است. این مسیر راهی نیست که برای ما ناشناخته باشد و گمان کنیم مسئله تازه‌ای می‌خواهد اتفاق افتد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: این آقایی که دست ظلم بنی عباس او را شهید کرد (حضرت شاهچراغ) از حضرت زهرا (س) ارث داشت و ما هم ادامه دهنده مسیر آنان هستیم و در این مسیر از چیزی هراس نداریم. گمان می‌کنند کوکتول مولوتوف پرت می‌کنند چه اتفاقی می‌افتد و ما را از این مسیر بازمی‌دارند؟

وی با اشاره به عکس درب آتش‌زده منزل حضرت زهرا (س) که در بنرهای مواکب فاطمی از آن استفاده شده است، افزود: تبیینی بالاتر از این عکس نیست و همین یک عکس کافی است که بدانیم در کجا قرار داریم. اگر امروز اغتشاشگران درب حوزه علمیه منصوریه را آتش می‌زنند، بدانند که ادامه دهنده مسیر کسانی هستند که درب منزل حضرت زهرا (س) را آتش زدند.

آیت‌الله دژکام با تأکید بر اینکه خادمان امام زمان (عج) روضه‌خوان‌های حضرت زهرا (س) هستند لذا از چیزی هراس ندارند و ایرانی‌ها همواره پای حق بوده‌اند، گفت: اغتشاشگرانی که به دنبال آتش زدن مسجد و حوزه علمیه و قرآن هستند پا در مسیر ابن ملجم مرادی گذاشته‌اند و چیزی جز این نیست. مگر کسانی که در کربلا خیمه اهل بیت (ع) را آتش زدند چه کسانی بودند، این‌ها امروز هم پیدایشان شده است و مسجد و قرآن آتش می‌زنند.

وی با بیان اینکه آن روز درب خانه حضرت زهرا (س) را آتش زدند و بعد از آن خیمه‌های اهل بیت (ع) را در کربلا، گفت: امروز خادمان اهل بیت (ع) در عرصه مجاهدت هستند و بزرگ‌ترین جهاد تبیین را به راه انداخته‌اند و هرکسی که از این مسیر با قلم یا قدمی حمایت کند، جهاد تبیین را حمایت کرده است.

نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با تأکید بر اینکه تمام هستی خود را فدای بانوی دو عالم و فرزندانشان می‌کنیم، گفت: اگر لیاقت و سعادت داشته باشیم پای این حرف می‌ایستیم تا امام زمان (عج) ظهور کند.

امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر روضه‌خوانی اهل بیت (ع) بیان کرد: هرجا روضه‌ای خوانده می‌شود، جهاد تبیین با نام حضرت زهرا (س) آغاز شده است.