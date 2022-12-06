برداشت سورگوم از مزرعه آزمایشی در شهرستان جهرم انجام شد

حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در جهت تحقق اهداف دولت برای توسعه کشت گیاهان کم آب بر و کاهش وابستگی کشور به نهاده‌های وارداتی در این شهرستان برای اولین بار بصورت پایلوت سورگوم دانه‌ای کشت شد.

وی افزود: مصرف آب در کشت این محصول ۴۰ درصد کمتر از مصرف آب در کشت ذرت دانه‌ای بوده و از دیگر مزایای آن مقاوم بودن به خشکی و شوری است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم تصریح کرد: دوره رشد سورگوم دانه‌ای ۱۰۰ تا ۱۲۰ روز و زمان برداشت آن آذرماه است.

به گزارش مهر، سورگوم گیاهی است از مجموعه غلات‌ها که در ایران از آن به عنوان ذرت خوشه‌ای نام برده می‌شود.

سورگوم از نظر اهمیت در بین غلات در دنیا بعد از گندم، برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قرار دارد. آمار سطح زیر کشت سورگوم در ایران در سال ۱۳۶۵ فقط شش هکتار گزارش شده که در سال ۱۳۸۲ به حدود ۴۰ هزار هکتار افزایش یافته است.

توده‌های زراعی بومی سورگوم در ایران در مناطق جنوب خراسان، سیستان، کرمان، اصفهان، یزد، گیلان، مازندران و بنادر جنوبی بطور پراکنده وجود دارد.