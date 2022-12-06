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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۵:۰۲

همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه(س)؛

۱۴ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در یزد به خاک سپرده می شوند

۱۴ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در یزد به خاک سپرده می شوند

یزد- مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد از خاکسپاری ۱۴ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در استان دارالعباده یزد خبر داد.

سرهنگ منصور زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۴ شهید گمنام دوران دفاع مقدس که پیکر مطهر آنها از آخرین تفحص‌ها در مناطق عملیاتی به دست آمده است، همزمان با ایام فاطمیه به یزد می آید و در ۱۴ نقطه یادمانی به خاک سپرده می شود.

وی عنوان کرد: روز ۲۴ آذرماه، پیکر مطهر این شهدا وارد یزد می شود و از فرودگاه شهید صدوقی با مراسم ویژه استقبال تا میدان امیرچقماق بدرقه می شوند.

زارع ادامه داد: تعدادی از پیکرهای این شهدا در مرکز استان و تعداد دیگری نیز در برخی شهرستانهای استان به خاک سپرده خواهد شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان یزد ادامه داد: پیکر این شهدا در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) همزمان با سراسر کشور تشییع و خاکسپاری می شود.

کد مطلب 5648507

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