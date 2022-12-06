۱۴ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در یزد به خاک سپرده می شوند

سرهنگ منصور زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۴ شهید گمنام دوران دفاع مقدس که پیکر مطهر آنها از آخرین تفحص‌ها در مناطق عملیاتی به دست آمده است، همزمان با ایام فاطمیه به یزد می آید و در ۱۴ نقطه یادمانی به خاک سپرده می شود.

وی عنوان کرد: روز ۲۴ آذرماه، پیکر مطهر این شهدا وارد یزد می شود و از فرودگاه شهید صدوقی با مراسم ویژه استقبال تا میدان امیرچقماق بدرقه می شوند.

زارع ادامه داد: تعدادی از پیکرهای این شهدا در مرکز استان و تعداد دیگری نیز در برخی شهرستانهای استان به خاک سپرده خواهد شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان یزد ادامه داد: پیکر این شهدا در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) همزمان با سراسر کشور تشییع و خاکسپاری می شود.