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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۵:۳۳

معاون آموزش و پرورش لرستان مطرح کرد؛

برگزاری کارگاه توانمندسازی برای ۶ هزار معلم جدید الورود لرستان

برگزاری کارگاه توانمندسازی برای ۶ هزار معلم جدید الورود لرستان

خرم‌آباد- معاون آموزش و پرورش لرستان از برگزاری کارگاه توانمندسازی برای شش هزار و ۱۲۸ معلم جدید الورود این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر دریکوند امروز سه شنبه در جلسه با مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، اظهار داشت: طرح «جبران و تثبیت یادگیری» با شرکت ۲۲ هزار و ۷۳۴ دانش آموزان با نمره قابل قبول و نیازمند تلاش بیشتر در دو هزار و ۹۹۱ مدرسه استان اجرا شد.

وی عنوان کرد: برگزاری جشنواره بومی محلی، برگزاری طرح‌های مختلف از جمله «جابربن حیان» و فرصت‌های متنوع آموزشی از دیگر اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در سطح مدارس استان بوده است.

معاون آموزش و پرورش لرستان با اشاره به توزیع لوازم التحریر و برگزاری ۳۹۳ کارگاه توانمندسازی برای شش هزار و ۱۲۸ معلم جدیدالورود، افزود: این کارگاه‌ها در قالب هزار و ۶۴۶ ساعت تدریس برگزار شده که از جمله فعالیت‌های این حوزه از ابتدای سال تاکنون بوده است.

کد مطلب 5648525

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