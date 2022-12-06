برگزاری کارگاه توانمندسازی برای ۶ هزار معلم جدید الورود لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر دریکوند امروز سه شنبه در جلسه با مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، اظهار داشت: طرح «جبران و تثبیت یادگیری» با شرکت ۲۲ هزار و ۷۳۴ دانش آموزان با نمره قابل قبول و نیازمند تلاش بیشتر در دو هزار و ۹۹۱ مدرسه استان اجرا شد.

وی عنوان کرد: برگزاری جشنواره بومی محلی، برگزاری طرح‌های مختلف از جمله «جابربن حیان» و فرصت‌های متنوع آموزشی از دیگر اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در سطح مدارس استان بوده است.

معاون آموزش و پرورش لرستان با اشاره به توزیع لوازم التحریر و برگزاری ۳۹۳ کارگاه توانمندسازی برای شش هزار و ۱۲۸ معلم جدیدالورود، افزود: این کارگاه‌ها در قالب هزار و ۶۴۶ ساعت تدریس برگزار شده که از جمله فعالیت‌های این حوزه از ابتدای سال تاکنون بوده است.