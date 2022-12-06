وجود ۱۰۰ مدرسه سنگی و کپری در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عزتی امروز سه شنبه در جلسه قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر، اظهار داشت: با جریان سازی اجتماعی باید در راستای رفع محرومیت آموزشی اقدام کرد.

وی با اشاره به سخنی از رسول اکرم (ص) که عدالت به سود همگان است، اظهار داشت: تحقق عدالت از اهداف عالیه و اصول دین اسلام و همچنین نظام تعلیم و تربیت است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، تصریح کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند چشم‌انداز؛ تربیت، عدالت و نصیب برابر آموزشی از ساحت‌های مهم آن است و مقام معظم رهبری نیز تأکید فراوانی بر این امر دارد.

عزتی، بیان داشت: کارگروه‌های تخصصی در قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر مشغول کار هستند که برای تأمین و توزیع لوازم التحریر، پوشاک، مربی و نیروی انسانی، تجهیز مدارس و سالن‌های ورزشی و سایر موارد در محله‌ها و مناطق کم برخوردار فعالیت دارند.

وی، افزود: فعال سازی ظرفیت‌های مردمی، خیرین و سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی در رفع محرومیت‌هایی نظیر پنج هزار و ۷۰۰ دانش‌آموزی که در کانکس تحصیل می‌کنند و ۱۰۰ آموزشگاه سنگی و کپری بسیار ضروری است.