دشمن از ایران مستقل و استقلال آن وحشت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت رضایی پور ظهر سه شنبه در نشست با خانواده‌های نیروهای مسلح شهرستان استارا با اشاره به لزوم افزایش بصیرت و آگاهی جامعه در عصر امروز اظهار کرد: فشار دشمن در گذشته همواره باعث انسجام وحدت مردم شده و بهانه‌های استکبار غارت منابع کشورهای دیگر است و باید از تاریخ درس رفت.

وی جهاد تبیین را مهمترین وظیفه امروز نهادهای فرهنگی دانست و گفت: دشمن در تلاش برای سیاه نمایی وضعیت جامعه و پوشاندن دستاوردهای علمی کشور است.

فرماندار آستارا با اشاره به اینکه آنانی که به بیماران رحم نکرده و راه ورود دارو به کشور را سد می‌کنند و همچنین محرک و مشوق آشوبگران در انهدام آمبولانس‌ها و خودروهای امدادی هستند هرگز خواستار رفاه، آسایش و امنیت مردم نخواهند بود، اضافه کرد: در چنین شرایطی، بیان واقعیت‌ها در برابر اخبار جعلی و آمار دروغین، وظیفه‌ای همگانی است.

وی با اشاره به ۱۷ هزار شهید ترور، ۴۰ کودتا و هشت سال دفاع مقدس در طول دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: دشمن از استقلال و ایران مستقل وحشت دارد و تمام توطئه‌ها و خباثت‌های آنان از خوی استعمارگری آنها نشأت می‌گیرد.

رضایی پور سرنوشت کشورهای محتاج به غرب را انحطاط و نابودی دانست و تصریح کرد: واژه ارزش برای دشمن دستیابی به نفت و منابع کشورها است و امروز در دهه پنجم انقلاب دشمن زبون تر و عاجزتر از هر زمانی است.

وی اظهار کرد: چرا کسی از جنایت‌های آمریکا و فرانسه حرفی نمی‌زند، متأسفانه برخی به راحتی گول فضای مجازی را خورده و هر بازی روانی و دروغی را باور می‌کنند، شبکه‌های تروریستی امروز به صراحت با رهبران گروه‌های تجزیه طلب مصاحبه کرده و بر طبل تجزیه طلبی می‌کوبند.

فرماندار آستارا با اشاره به انسجام امروز حاکمیت و مسئولان و همت برای حل مشکلات مردم بیان کرد: عملیات صادرات نفت و رصد وضعیت جامعه و دورخیز بلند جهت رفع نواقص و مشکلات و حکمرانی مردمی نوید یک آینده روشن و امیدبخش را به ملت بزرگ ایران می‌دهد.