۵۵ نفر از پژوهشگران و فناوران برتر اردبیل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جبرائیل رزم‌جو ظهر سه‌شنبه در آئین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبیل اظهار کرد: ۵۵ پژوهشگر، فناور، استاد دانشگاه‌، دانشجو و دانش‌آموز برتر در اردبیل مورد تجلیل قرار گرفتند که ۴ نفر پژوهشگر برتر از دانشگاه محقق اردبیل و ۶ نفر جزو پژوهشگران پر استناد استان و دانشمندان یک درصد برتر جهان بودند.

وی افزود: امسال هفته پژوهش با شعار «پژوهش و فناوری مولد، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» فعالیت خود را شروع کرد و برنامه‌های متنوع در این هفته برگزار شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیل بیان کرد: رویداد مهم هفته پژوهش برگزاری نمایشگاه بود که از پروژه‌ها و دستاوردهای مختلف رونمایی شد، بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان اردبیل ۱۳ لغایت ۱۶ آذر در سالن تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی دایر است.

رزم‌جو ادامه داد: این نمایشگاه نقطه عطفی برای نمایش توان و ظرفیت پژوهشگران و فناوران و فرصت مغتنمی برای جوانان نخبه است تا بتوانند دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به نمایش بگذارند و همچنین سرمایه گذاران و صنعت گران بتوانند نیازهای فناورانه خود را از این طریق تأمین کنند.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری بیش از ۱۲۰ کارگاه، بازدیدهای علمی، دیدار با نخبگان، زنگ پژوهش در مدارس، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان برای این هفته تدارک دیده شده بود.