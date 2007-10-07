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۱۵ مهر ۱۳۸۶، ۲۱:۰۸

در پایان نیمه اول؛

استقلال مقابل سپاهان شکست خورد

استقلال مقابل سپاهان شکست خورد

دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران در نیمه اول با برتری تیم سپاهان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگارمهر، در آخرین دیدار از هفته هشتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر امشب و از ساعت 20 تیمهای سپاهان و استقلال در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.

در این نیمه عبدالوهاب ابوالهیل هافبک عراقی تیم فوتبال سپاهان موفق شد در دقیقه 7 و روی اشتباه خط دفاعی استقلال گل برتری شاگردان لوکا بوناچیچ را به ثمر برساند.

در ادامه تیم شاگردان ناصر حجازی برای زدن گل تساوی حملات پراکنده ای را روی دروازه سپاهان تدارک دید اما مهاجمان این تیم در زدن ضربات آخر دقت عمل لازم را نداشتند. ضمن اینکه تیم سپاهان نیز روی ضد حملات و حرکات محرم نوید کیا و کارهای ترکیبی با محمود کریمی چندین بار مدافعین استقلال را به زحمت انداختند. 

در نیمه اول مهرداد پولادی از تیم سپاهان تنها بازیکن اخطاری این دیدار بود که از سعید مظفری زاده کارت زرد دریافت کرد. همچنین امیرحسین صادقی مدافع تیم استقلال به علت مصدومیت در دقیقه 44 جای خودش را به سان جان داد.   

کد مطلب 564855

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