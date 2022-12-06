رفع تصرف دوهزار متر مربعی از اراضی دولتی در زاهدان

‌عطاء اله اکبری در گفت گو با خبرنگار مهر، افزود: یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، و با حضور نماینده دادستان و ضابط قضائی در قالب ۱۰ تیم، دو هزار متر مربع از اراضی دولتی که زمین‌خواران اقدام به تسطیح و دیوارکشی آن کرده بودند، رفع تصرف شد.

وی ادامه داد: براساس برآورد انجام شده، ارزش ریالی این اراضی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال است.

این مقام مسئول تاکید کرد: راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های دست اندرکار سیستان و بلوچستان مصمم هستند نسبت به صیانت و اعاده زمین‌های تصرف شده، اقدامات حقوقی و قضائی در محدوده شهر را انجام دهند.