بازگشت ملی پوشان به تمرینات پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران، امروز (سه‌شنبه) از ساعت ۱۱:۳۰ در هوای سرد ورزشگاه شهید کاظمی و با حضور ملی‌پوشان خود به تمرین پرداختند.

* چهار ملی‌پوش پرسپولیس بعد از استراحتی که کادر فنی برای آنها در نظر گرفته بود، به تمرینات بازگشتند و پیش از شروع تمرین، دقایقی با اعضای تیم و کادر فنی در خصوص مسابقات جام جهانی به صحبت پرداخته و با یکدیگر خوش و بش کردند.

* تمرین امروز با حضور بازیکنان در سالن بدنسازی آغاز شد. سرخپوشان به مدت ۱۵ دقیقه به کار با وزنه پرداختند. سپس وارد زمین چمن شدند و در بخشی از زمین، پاسکاری‌های تحت فشار و حفظ توپ را انجام دادند.

* دروازه‌بان‌ها هم زیر نظر مربی خود به تمرینات ویژه پرداخته و آماده حضور در بخش‌های دیگر تمرینات تیمی شدند. علیرضا بیرانوند هم با ماسک مخصوص تمرین کرد.

* در قسمت‌های بعدی، حمله به دروازه و در پایان فوتبال درون تیمی در دستور کار قرار گرفت. تمرین امروز حدود ۸۰ دقیقه به طول انجامید.

* میلاد سرلک تنها غایب تمرینات پرسپولیس است که امروز هم زیر نظر کادر پزشکی به تمرینات اختصاصی پرداخت و سایر بازیکنان بدون مشکل در اختیار کادر فنی بودند.

پرسپولیس آماده می‌شود تا روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ماه و با آغاز مجدد مسابقات لیگ برتر، در دربی پایتخت به میدان برود.