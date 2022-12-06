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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۵:۵۶

ماسک مخصوص برای مصدوم جام جهانی؛

بازگشت ملی پوشان به تمرینات پرسپولیس

بازگشت ملی پوشان به تمرینات پرسپولیس

بازیکنان ملی پوش پرسپولیس که در جام جهانی ۲۰۲۲ در لیست تیم ملی فوتبال حضور داشتند به تمرینات بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران، امروز (سه‌شنبه) از ساعت ۱۱:۳۰ در هوای سرد ورزشگاه شهید کاظمی و با حضور ملی‌پوشان خود به تمرین پرداختند.

* چهار ملی‌پوش پرسپولیس بعد از استراحتی که کادر فنی برای آنها در نظر گرفته بود، به تمرینات بازگشتند و پیش از شروع تمرین، دقایقی با اعضای تیم و کادر فنی در خصوص مسابقات جام جهانی به صحبت پرداخته و با یکدیگر خوش و بش کردند.

* تمرین امروز با حضور بازیکنان در سالن بدنسازی آغاز شد. سرخپوشان به مدت ۱۵ دقیقه به کار با وزنه پرداختند. سپس وارد زمین چمن شدند و در بخشی از زمین، پاسکاری‌های تحت فشار و حفظ توپ را انجام دادند.

* دروازه‌بان‌ها هم زیر نظر مربی خود به تمرینات ویژه پرداخته و آماده حضور در بخش‌های دیگر تمرینات تیمی شدند. علیرضا بیرانوند هم با ماسک مخصوص تمرین کرد.

* در قسمت‌های بعدی، حمله به دروازه و در پایان فوتبال درون تیمی در دستور کار قرار گرفت. تمرین امروز حدود ۸۰ دقیقه به طول انجامید.

* میلاد سرلک تنها غایب تمرینات پرسپولیس است که امروز هم زیر نظر کادر پزشکی به تمرینات اختصاصی پرداخت و سایر بازیکنان بدون مشکل در اختیار کادر فنی بودند.

پرسپولیس آماده می‌شود تا روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ماه و با آغاز مجدد مسابقات لیگ برتر، در دربی پایتخت به میدان برود.

کد مطلب 5648564

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