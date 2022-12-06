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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۵

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان گچساران عنوان کرد؛

فعالیت شرکتهای دانش بنیان تولید داروهای گیاهی بر پایه آلوئه ورا

فعالیت شرکتهای دانش بنیان تولید داروهای گیاهی بر پایه آلوئه ورا

یاسوج- مسئول مرکز رشدواحدهای فناورشهرستان گچساران گفت: شرکتهای دانش بنیان گچساران در زمینه تولیدداروهای گیاهی برپایه گیاه آلوئه ورا، حوزه‌های الکترونیک و پهپادهامثل پهبادسم پاش فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین برخی شرکت‌ها نیز در زمینه صنایع خلاق فرآورده‌های چوبی، سرامیک و تولید اسباب بازی‌های چوبی فعال هستند.

حسینی اظهار داشت: در نمایشگاه هفته پژوهش در مصلی شهر یاسوج که از روز دوشنبه ۱۴ تا ۱۶ آذر ادامه دارد و از شش شرکت فناور حاضر در این نمایشگاه، یک شرکت در شرف دانش بنیان شدن است.

وی بیان داشت: اکنون دو شرکت دانش بنیان در مرکز رشد گچساران مستقر است.

حسینی اظهار داشت: گچساران از ابتدا کار خود را با دو شرکت آغاز کرد و در حال حاضر ۲۲ شرکت در زمینه‌های علمی و تحقیقاتی در این شهرستان، فعالیت می‌کنند.

وی افزود: شرکت‌های مختلفی در مرکز رشد گچساران در حوزه پهپاد، علوم انسانی، صنایع نرم و حوزه‌های کشاورزی فعال هستند.

کد مطلب 5648568

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