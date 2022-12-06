فعالیت شرکتهای دانش بنیان تولید داروهای گیاهی بر پایه آلوئه ورا

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین برخی شرکت‌ها نیز در زمینه صنایع خلاق فرآورده‌های چوبی، سرامیک و تولید اسباب بازی‌های چوبی فعال هستند.

حسینی اظهار داشت: در نمایشگاه هفته پژوهش در مصلی شهر یاسوج که از روز دوشنبه ۱۴ تا ۱۶ آذر ادامه دارد و از شش شرکت فناور حاضر در این نمایشگاه، یک شرکت در شرف دانش بنیان شدن است.

وی بیان داشت: اکنون دو شرکت دانش بنیان در مرکز رشد گچساران مستقر است.

حسینی اظهار داشت: گچساران از ابتدا کار خود را با دو شرکت آغاز کرد و در حال حاضر ۲۲ شرکت در زمینه‌های علمی و تحقیقاتی در این شهرستان، فعالیت می‌کنند.

وی افزود: شرکت‌های مختلفی در مرکز رشد گچساران در حوزه پهپاد، علوم انسانی، صنایع نرم و حوزه‌های کشاورزی فعال هستند.