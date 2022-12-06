۱۲ میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری سیستان و بلوچستان

سیدمحمدرضا سید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ میلیون قطعه جوجه ریزی در ۲۲۷ واحد صنعتی پرورش مرغ گوشتی انجام شده است.

وی ادامه داد: براساس میزان جوجه ریزی صورت گرفته، پیش بینی می‌شود، بیش از ۲۰ هزارو ۴۰۰ تن گوشت مرغ بهداشتی و سالم، پس از دوره پرورش، تولید و روانه بازار مصرف شود.

وی خاطرنشان کرد: نسبت به مدت مشابه سال گذشته، امسال میزان‌جوجه ریزی در واحدهای مرغداری استان سیستان و بلوچستان ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۲۶۴ واحد مرغداری در سیستان و بلوچستان وجود دارد.

شایان ذکر است این جوجه ریزی درحالی انجام می‌شود که براساس اطلاعات ارائه شده در میزگرد یکی از رسانه‌های بومی در خصوص انباشت مرغ در برخی از استان‌ها، مسئولان خبر از خرید مرغ مازاد مرغداران داده بودند.