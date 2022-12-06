محیط بانان ۱۰ قبضه سلاح از شکارچیان غیرمجاز خلیج گرگان کشف کردند

علی بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با همکاری نیروی انتظامی و در چند عملیات مشترک پلیس با محیط بانان بندرترکمن، تعداد ۱۰ قبضه سلاح شکاری از متخلفان کشف و توقیف شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست بندرترکمن افزود: این عملیات‌های مشترک در مناطق شرقی پناهگاه حیات وحش میانکاله واقع در سواحل خلیج گرگان اجرا شد.

وی ادامه داد: ۱۰۸ قطعه انواع پرنده آبزی و کنار آبزی از متخلفان ضبط و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گفته مسئولان محیط زیست ۱۱۴ گونه پرنده مهاجر در فصول مختلف به ویژه زمستان در زیستگاه‌های گلستان حضور داشته و زاد و ولد می‌کنند.