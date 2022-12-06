۷۱فضای آموزشی و ورزشی به فضاهای آموزشی کهگیلویه وبویراحمداضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی نیک بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این فضاها با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان به فضاهای آموزشی استان اضافه شده است.

وی بیان داشت: همچنین در راستای هوشمند سازی مدارس نیز ۷۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی، آموزش هنرستانی و خوابگاهی و نمایش گر تعاملی خریداری و در مدارس جدید و قدیمی نصب شد.

حسینی نیک اظهار داشت: همچنین ۳۳ نمایشگر تعاملی ۶۵ اینچ نیز خریداری و به آموزش و پرورش استان تحویل داده شد.

وی افزود: برای خرید این نمایشگرها سه میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه شد.