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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۱۳

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد:

۷۱فضای آموزشی و ورزشی به فضاهای آموزشی کهگیلویه وبویراحمداضافه شد

۷۱فضای آموزشی و ورزشی به فضاهای آموزشی کهگیلویه وبویراحمداضافه شد

یاسوج- مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد گفت: در مهرماه سال جاری، ۷۱ فضای آموزشی و ورزشی با ۲۷۰ کلاس درس به فضاهای آموزشی استان اضافه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی نیک بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این فضاها با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان به فضاهای آموزشی استان اضافه شده است.

وی بیان داشت: همچنین در راستای هوشمند سازی مدارس نیز ۷۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی، آموزش هنرستانی و خوابگاهی و نمایش گر تعاملی خریداری و در مدارس جدید و قدیمی نصب شد.

حسینی نیک اظهار داشت: همچنین ۳۳ نمایشگر تعاملی ۶۵ اینچ نیز خریداری و به آموزش و پرورش استان تحویل داده شد.

وی افزود: برای خرید این نمایشگرها سه میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه شد.

کد مطلب 5648588

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