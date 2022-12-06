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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۲۹

نظری در صحن مجلس:

بسیاری از پروژه‌های عمرانی پیشرفتی نداشته است

بسیاری از پروژه‌های عمرانی پیشرفتی نداشته است

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل تعلل و کم کاری سازمان برنامه و بودجه، بسیاری از پروژه‌های عمرانی پیشرفتی نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید غنی نظری در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس جمهور، گفت: بر اساس قانون اساسی، رفع تبعیض از وظایف حاکمیت است.

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شاهدیم در برخی از مناطق کشور پروژه‌های بزرگی در حال اجراست، اما در حوزه انتخابیه بنده کاری پیش نمی‌رود. علی رغم اینکه رئیس‌جمهور وعده حل مشکل تونل خلخال به اسالم را داده است، اما هنوز به دلیل تعلل و کم کاری سازمان برنامه و بودجه، این پروژه عمرانی پیشرفتی نداشته است.

وی تاکید کرد: وامصیبتا از زمانی که مجلس شورای اسلامی قانون تصویب کند، رئیس جمهور دستور دهد، اما اجرا لنگ بزند.

کد مطلب 5648602
زهرا علیدادی

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