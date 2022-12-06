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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۲۵

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی:

بارش‌های پراکنده در برخی نقاط خراسان رضوی/ برودت هوا ادامه دارد

بارش‌های پراکنده در برخی نقاط خراسان رضوی/ برودت هوا ادامه دارد

مشهد ـ کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: سرما و برودت هوا تا اوایل هفته آینده بر روی خراسان رضوی ماندگار خواهد بود.

مرتضی اثمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی سرما و برودت هوا تا اوایل هفته آینده بر روی استان ماندگار خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی این مدت کاهش دید، مه‌گرفتگی و همچنین لغزندگی محورها و معابر بویژه در نواحی سردسیر و مرتفع استان پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین از امروز تا اواخر هفته بتناوب و با شدت و ضعف بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان بویژه نواحی جنوبی استان رخ خواهد داد.

اثمری به پیش ‎بینی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس طی فردا پرداخت و گفت: آسمان شهر مشهد فردا چهارشنبه ۱۶ آذر قسمتی ابری بتدریج افزایش ابر در صبح مه‌آلود همراه با وزش باد خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۱- درجه سلسیوس سردترین و بردسکن با بیشینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرستان‌های استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت نوسانات دمایی در شهر مقدس مشهد بین ۲- و ۱ درجه سلسیوس گزارش شده است. بیشترین سرعت وزش باد از شهرستان تربت جام ۳۶ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

کد مطلب 5648604

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