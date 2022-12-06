معرفی مسیر جدید صادرات مرکبات از بندر امیر آباد به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ با هماهنگی یکی از فعالان اقتصادی استان تعدادی از تجار روس فعال در حوزه میوه و مرکبات در بازدید از بندرامیرآباد خواهان گسترش همکاری و ایجاد مسیر جدید صادراتی از این بندر شدند.

در این بازدید محمدتقی انزان‌پور مدیرکل بندر امیرآباد ضمن معرفی قابلیت‌های صادراتی و تجهیزات کانتینری این بندر گفت: صادرات محصولات باغی و کشاورزی کشور به ویژه استان مازندران با وجود بندر امیرآباد و شرکت‌های بازرگانی فعال در استان می‌تواند مسیر جدیدی را در تعامل و ایجاد تجارت دوسویه فراهم کند.

وی به استمرار مبادلات تجاری از سوی بازرگانان اشاره و بر هماهنگی با شرکت‌های حمل و نقل در روسیه جهت تسریع در عملیات تخلیه و بارگیری کالاها تأکید کرد.

انزان پور با بیان اینکه «اگر میزان حجم کالاهای صادراتی چشمگیر و به صورت منظم انجام شود قادر به ایجاد هماهنگی برای برقراری خطوط منظم کشتیرانی به مقاصد مورد نظر خواهیم بود»، از اعلام آمادگی بندر امیرآباد جهت ارسال کانتینر خالی به مبدأ شرکت بارگیری خبر داد.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی با اشاره به اینکه بیشترین حجم مبادلات تجاری ایران در حوزه دریای خزر با کشور روسیه است ابراز امیدواری کرد با توجه به سیاست کلان دولت‌های متبوع طرف‌های تجاری، همکاری‌های موثرتری میان تجار و حوزه حمل و نقل دریایی دو کشور و بهره‌برداری از توان استراتژیک کشورهای حوزه CIS و همسایه جنوبی ایران صورت گیرد.