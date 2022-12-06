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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۲۸

آیت الله خاتمی در گفتگو با مهر:

ملت دربرابر توطئه‌های دشمنان مسیر انقلاب را مقاوم‌تر ادامه می دهد

ملت دربرابر توطئه‌های دشمنان مسیر انقلاب را مقاوم‌تر ادامه می دهد

قم-امام جمعه موقت تهران گفت: مردم ایران در برابر توطئه‌های دشمنان مقاوم‌تر و استوارتر مسیر انقلاب اسلامی که راه حق است را دنبال می‌کنند.

آیت الله سید احمد خاتمی در حاشیه برگزاری اجتماع بزرگ میثاق با ولایت حوزویان که در مدرسه فیضیه قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجتماع بزرگی که امروز برپا شده بدین منظور است که حوزویان بار دیگر اعلام کنند که با ولایت هستند و خواهند بود و به فضل الهی این مسیر را تا آخر ادامه خواهند داد.

آیت الله خاتمی با اشاره به اغتشاشات اخیر در کشور بیان داشت: تقریباً هفتاد روز از آغاز اغتشاشات می‌گذرد و در این مدت دشمنان جنگ احزابی علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران به راه انداختند.

وی بیان داشت: آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و سایر همپیمانان آنها و همچنین افراد فریب خورده در داخل کشور و کسانی که نزد ملت ایران منفور هستند؛ همانند منافقین و سلطنت طلبان در برابر ملت ایران قرار گرفتند.

امام جمعه موقت تهران افزود: ملت ایران در این مدت از این امتحان و فتنه سربلند بیرون آمده هر چند که برخی از خواص در این زمینه امتحان خوبی پس ندادند و انتظار می‌رود که با ملت همراه شوند.

عضو شوران نگهبان گفت: نباید تصور کرد که فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان تمام خواهد شد و آنان هر بار با شیطنت‌های جدید وارد میدان می‌شوند که البته ملت ایران اسلامی نیز در برابر توطئه‌های آنان مقاوم‌تر و استوارتر مسیر انقلاب اسلامی که راهی حق است را دنبال می‌کند.

آیت الله خاتمی ادامه داد: ملت بزرگ ایران در برهه‌های مختلف نشان دادند که تا پای جان برای حفظ انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام راحل، شهدا و مقام معظم رهبری در صحنه حضور دارند و با این حضور خود چشم طمع دشمنان را کور و نقشه‌های آنها را نقش بر آب می‌کنند و دشمنان نیز باید بدانند که شجره طیبه جمهوری اسلامی با خون هزاران شهید به درخت تناوری مبدل شده که با این حوادث آسیب نخواهد دید.

کد مطلب 5648608

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