آیت الله سید احمد خاتمی در حاشیه برگزاری اجتماع بزرگ میثاق با ولایت حوزویان که در مدرسه فیضیه قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجتماع بزرگی که امروز برپا شده بدین منظور است که حوزویان بار دیگر اعلام کنند که با ولایت هستند و خواهند بود و به فضل الهی این مسیر را تا آخر ادامه خواهند داد.

آیت الله خاتمی با اشاره به اغتشاشات اخیر در کشور بیان داشت: تقریباً هفتاد روز از آغاز اغتشاشات می‌گذرد و در این مدت دشمنان جنگ احزابی علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران به راه انداختند.

وی بیان داشت: آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و سایر همپیمانان آنها و همچنین افراد فریب خورده در داخل کشور و کسانی که نزد ملت ایران منفور هستند؛ همانند منافقین و سلطنت طلبان در برابر ملت ایران قرار گرفتند.

امام جمعه موقت تهران افزود: ملت ایران در این مدت از این امتحان و فتنه سربلند بیرون آمده هر چند که برخی از خواص در این زمینه امتحان خوبی پس ندادند و انتظار می‌رود که با ملت همراه شوند.

عضو شوران نگهبان گفت: نباید تصور کرد که فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان تمام خواهد شد و آنان هر بار با شیطنت‌های جدید وارد میدان می‌شوند که البته ملت ایران اسلامی نیز در برابر توطئه‌های آنان مقاوم‌تر و استوارتر مسیر انقلاب اسلامی که راهی حق است را دنبال می‌کند.

آیت الله خاتمی ادامه داد: ملت بزرگ ایران در برهه‌های مختلف نشان دادند که تا پای جان برای حفظ انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام راحل، شهدا و مقام معظم رهبری در صحنه حضور دارند و با این حضور خود چشم طمع دشمنان را کور و نقشه‌های آنها را نقش بر آب می‌کنند و دشمنان نیز باید بدانند که شجره طیبه جمهوری اسلامی با خون هزاران شهید به درخت تناوری مبدل شده که با این حوادث آسیب نخواهد دید.