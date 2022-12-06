رژیم صهیونیستی اگر برای نابودی عجله دارد، به ایران حمله کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر «عبدالرحیم موسوی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المسیره گفت: رژیم صهیونیستی بدون شک نابود خواهد شد.

بر اساس این گزارش، سرلشکر موسوی در ادامه افزود: صهیونیست‌ها اگر برای نابودی عجله دارند، به ایران حمله کنند.

وی تصریح کرد: دشمن، ترسو و بزدل است و با انجام مانورهای نظامی و شبیه سازی حملات به تأسیسات هسته‌ای ما، به دنبال قدرت نمایی بر اساس توهم است.

سردار پاسدار «علی فدوی» جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در گفتگو با المسیره تأکید کرد: تهدیدات دشمنان علیه ایران فقط هذیان گویی است و هیچ کسی جرأت حمله به ما را ندارد.