  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۴۳

فرمانده کل ارتش:

رژیم صهیونیستی اگر برای نابودی عجله دارد، به ایران حمله کند

رژیم صهیونیستی اگر برای نابودی عجله دارد، به ایران حمله کند

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه المسیره با تأکید بر اینکه نابودی رژیم بزدل و ترسوی صهیونیستی حتمی است، گفت صهیونیست ها اگر برای نابودی عجله دارند، به ایران حمله کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر «عبدالرحیم موسوی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المسیره گفت: رژیم صهیونیستی بدون شک نابود خواهد شد.

بر اساس این گزارش، سرلشکر موسوی در ادامه افزود: صهیونیست‌ها اگر برای نابودی عجله دارند، به ایران حمله کنند.

وی تصریح کرد: دشمن، ترسو و بزدل است و با انجام مانورهای نظامی و شبیه سازی حملات به تأسیسات هسته‌ای ما، به دنبال قدرت نمایی بر اساس توهم است.

سردار پاسدار «علی فدوی» جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در گفتگو با المسیره تأکید کرد: تهدیدات دشمنان علیه ایران فقط هذیان گویی است و هیچ کسی جرأت حمله به ما را ندارد.

کد مطلب 5648614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۴:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      زنده باشی امیر379
    • سعید IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      آهان قوربون قد و بالات بشم امیر جان به تو میگن قدرت به تو میگن ناموس پرست واقعان از ته دل دوست دارم امیر جان بابا به والله ما آماده ایم با مقابله با اسرایل به والله اماده ایم چقدر بگناه بکوشند چرا خاور میانه همش مشگل داره سر همین اسرایل و عربستانه به والله سرم رو میدم برای مقابله با این دو کشور
    • IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      دورود به شرفت آماده ایم تا بای جون لحظه شماری میکنم برای جنگ با اسرایل و سعودی ها بابا دوتا موشک بزنیم این کثافت ها رو از رو کره زمین برای همیشه برداریم خاور میانه میدونید چرا همش نا امن و خیلی درصد کم در حال تلاش هستش بخاطر همین اسرایل و سعودی هاست تروریست میترسه پاش و بزاره ایران بخاطر همین هاست
    • IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      به والله آماده ایم دورد به غیرتت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها