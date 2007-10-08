نمایشگاه دائمی سنگ های تزئینی کشور در استان مرکزی احداث می شود

سیوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این زمینه 550 میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان توسعه و تجارت ایران به صورت بلاعوض جهت احداث این نمایشگاه در شهرستان محلات تخصیص یافته است که انتظار می رود پس از آماده شدن زمین، کار احداث آغاز شود.

وی با اشاره به توانمندی های بالا و وجود معادن بزرگ و غنی سنگ در استان مرکزی اظهار داشت: به منظور حل بخشی از مشکلات واحدهای فعال استان در صنعت سنگ، کمیته ای با عضویت سازمان ها و دستگاههای ذیربط مرتبط با این بخش در استان تشکیل شده است.

امینی در ادامه با اشاره به این که بخش عمده صادرات شهرستان محلات و استان مرکزی به صادرات سنگ اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل پایین بودن تکنولوژِی تجهیزات سنگ در استان مرکزی سود فرآوری سنگ هایی که به صورت خام صادر می شود، نصیب کشورهای دیگر می شود و از سوی دیگر اعتبار سنگ مرغوب محلات را به اسم خود مصادره می کنند.