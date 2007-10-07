ابوالهیل کام استقلال را تلخ کرد/ سپاهان به رده دوم صعود کرد

به گزارش خبرنگارمهر، در آخرین دیدار از هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر امشب تیم فوتبال سپاهان اصفهان موفق شد با دوگل عبدالوهاب ابوالهیل هافبک عراقی خود، با نتیجه 2 بر یک برابر استقلال تهران به برتری دست یابد.

در این دیدارکه به قضاوت سعید مظفری زاده و در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار شد، ابتدا ابوالهیل در دقیقه 7 گل برتری سپاهان را رقم زد تا نیمه اول با برتری تیم میزبان به پایان برسد.

در نیمه دوم استقلال با به میدان فرستادن روانخواه و منیعی تاحدودی بر فشار حملات خود از دو جناح افزود تا اینکه در دقیقه 74 توسط پیروز قربانی مدافع پیش تاخته خود به گل تساوی دست یابد.

در ادامه بازی سپاهان با چند جابجایی چهره هجومی تری به خود گرفت و در حالی که به نظر می رسید بازی با تساوی به پایان برسد، عبدالوهاب ابوالهیل روی اشتباه مدافعین استقلال و با ضربه ای تماشایی گل برتری تیمش را درون استقلال جای داد تا استقلال سومین شکست فصل جاری خود را در آستانه دیدارمهم هفته نهم مقابل پرسپولیس تجربه کند.

در این دیدار مهدی امیر آبادی و فرهاد مجیدی از استقلال و محسن بنگر از سپاهان کارت زرد دریافت کردند.

با این پیروزی سپاهان اصفهان 16 امتیازی شد تا به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به تیم صباباتری در مکان دوم جدول قرار بگیرد. این در حالی که سپاهان دو بازی کمتر از سایر مدعیان انجام داده است. تیم استقلال هم با 9 امتیاز همچنان در رده نهم باقی ماند.