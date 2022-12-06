به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدضیاءالدین حزنی عصر سه‌شنبه در همایش تجلیل از شبانان و گله‌داران عشایر استان تهران که در ورامین برگزار شد اظهار داشت: با برگزاری این همایش‌ها ضمن ایجاد امنیت پایدار در مناطق کوهستانی و سخت گذر، مناطق مرزی و حساس کشور، مناطق محروم و حتی حاشیه‌ای استان تهران، بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی با روش‌های نو مطرح و حل شده و ارتباط و تعامل این قشر با سازمان‌ها و ادارات تقویت می‌شود.

حزنی با بیان اینکه عشایر سربازان واقعی اقتصاد مقاومتی هستند که علاوه بر تولید محصولات دامی، ۳۵ درصد از صنایع دستی کشور را تولید می‌کنند گفت: این سربازان اقتصاد مقاومتی توانسته اند تا ۲۵ درصد از گوشت قرمز مورد نیاز کشور را تأمین کنند و اگر همراهی، توجه و هماهنگی هر چه بیشتر مسئولان وجود داشته باشد، این میزان تولیدات افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در خصوص پراکندگی استقرار عشایر در ۲۹ استان کشور بیان داشت: در حال حاضر بیشترین تعداد عشایر در استان‌های فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان و کمترین آنان در استان‌های قم و قزوین سکونت دارند.

وی اظهار داشت: عشایر بازتاب ملیت، علاقمندی به اسلام و سنت‌ها ایران بوده و همواره از نظر فداکاری، شجاعت و شهامت جزو بهترین افراد جامعه بوده و خود را سربازان پرافتخار و وفادار، اسلام، انقلاب و ایران اسلامی می‌دانند.