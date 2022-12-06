کتاب «مذهب و ژئوپلیتیک در سیاست خارجی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب مذهب و ژئوپلیتیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به قلم دو نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر چاپ و روانه بازار نشر شد.

این کتاب توسط دکتر علی اسمعیلی (دکتری روابط بین الملل و پژوهشگر حوزه خاورمیانه) و دکتر سید حسین جعفری (دکتری جامعه شناسی و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران) نوشته شده و از سوی انتشارات زرنوشت در تهران آذرماه ۱۴۰۱ منتشر شده است.

کتاب مذهب و ژئوپلیتیک در سیاست خارجی به بررسی تأثیر دو عامل مهم ایدئولوژی (مذهب) و ژئوپلیتیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر می‌پردازد.

این کتاب سعی دارد به واگرایی و همگرایی این دو عامل در تصمیمات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰ بپردازد.