گفتمان سازی انقلاب در صدر برنامه های دانشگاه ها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار صمیمانه با دانشجویان که در آستانه روز دانشجو در دانشگاه ارومیه برگزار شد افزود، گفتمان سازی انقلاب در کنار خودسازی فردی و اجتماعی، تقویت مبانی معرفتی و پرهیز از انفعال و انحراف و انتقاد در کنار پیشنهاد و پرهیز از پرخاشگری از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری از دانشجویان است که باید مورد توجه دانشجویان قرار گیرد.

وی تصریح کرد با تمام وجود باور داریم که رهبر معظم انقلاب ذخیره بزرگ الهی است و با اشراف کامل دوردست‌ها را می‌بینند و عمل به مطالبات ایشان از دانشجویان منافع مردم و جامعه را تضمین می‌کند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه به نقش آمریکا در وقایع اخیر کشور نیز اشاره کرد و گفت، جمهوری اسلامی ایران باعث شده است که آمریکا ابرقدرتی خود را از دست بدهد و به همین دلیل آمریکای جنایتکار به دنبال انتقام گیری از جمهوری اسلامی ایران است.

حجت الاسلام قریشی افزود، آمریکا و هم دستانش در وقایع اخیر بیش از ۲۰۰ میلیون محتوا بر علیه کشورمان تهیه منتشر کرده اند و همین مسئله در کنار سایر برنامه‌های اجرا شده نشان می‌دهد که در طول تاریخ بر علیه هیچ کشوری چنین اقداماتی انجام نشده است.

وی تصریح کرد در چنین شرایطی که به جنگ بین المللی بر علیه کشورمان شبیه است، دانشجویان باید با عمل به مطالبات مقام معظم رهبری توطئه های دشمنان را نقش بر آب کنند.

تاکید بر بهره مندی از دوران جوانی برای خودسازی دانشجویان و مطالبه گری منصفانه توسط دانشجویان از دیگر محورهای سخنان نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در جمع دانشجویان استان بود.

در این جلسه که مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه ارومیه نیز حضور داشتند آقای علی جانپور رئیس دانشگاه ارومیه گزارشی از اقدامات انجام شده پس از شیوع کرونا در این دانشگاه ارائه و برخی از برنامه‌های دانشگاه ارومیه در حمایت از دانشجویان در بخش‌های علمی و رفاهی را تشریح کرد.

در این دیدار صمیمی ۱۱ نفر از دانشجویان به نمایندگی از تشکل‌های دانشجویی استان مطالب و دغدغه‌های خود را بیان کردند.

در پایان این جلسه نیز از دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه ارومیه قدردانی شد.