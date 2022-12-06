شگفتی نماینده آمل مقابل گیتی پسند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین بازی هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت ۱۶ بین تیم‌های قند کاترین آمل و گیتی پسند اصفهان برگزار شد که این بازی با پیروزی دو بر یک نماینده آمل همراه بود.

قند کاترین در حالی به پیروزی رسید که در رده‌های پایین جدول حضور داشت اما با کسب این پیروزی، ۱۷ امتیازی شد تا خود را به رتبه‌های میانی نزدیک تر کند. گیتی پسند نیز با ناکامی در بازی امشب با ۳۳ امتیاز رتبه سوم را برای خود کرد.

نتایج بازی‌های هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

* مس سونگون ۴ - گهر زمین سیرجان ۲

* فولاد زرند ایرانیان ۲ - کراپ الوند صفر

* مقاومت البرز ۷ - رکن آذین خاورمیانه ۲

* فرش آرا مشهد ۲ - آنا صنعت پاسارگاد قم ۱

* سفیر گفتمان تهران ۶ - زندی بتن کلاردشت ۳

* صنایع پشتیبان هرمزگان ۸ - سن ایچ ساوه صفر

‌* قند کاترین آمل ۲ - گیتی پسند اصفهان یک