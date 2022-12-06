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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۹:۰۵

رئیس کل دادگستری کردستان:

رسالت علم‌آموزی و مطالبه‌گری دانشجویان گره‌گشای مشکلات جامعه است

رسالت علم‌آموزی و مطالبه‌گری دانشجویان گره‌گشای مشکلات جامعه است

سنندج- رئیس کل دادگستری کردستان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، رسالت علم‌آموزی، مطالبه گری و نقش آفرینی دانشجویان در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گره‌گشای مشکلات جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کردستان، حجت‌الاسلام سیدمحمد حسینی روز سه‌شنبه به مناسبت ۱۶ آذر و روز دانشجو، خطاب به دانشجویان اظهار داشت: در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، چشم امید ملت و رهبری حکیم انقلاب به فکر و ذهن و قلم شما افسران جنگ نرم کشورمان است.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمام شهیدان والامقام به ویژه شهدای دانشجو و تبریک این روز به دانشجویان همیشه سربلند کشورمان، بر نقش مهم و ارزنده‌شان در سرافرازی و روشنی فردای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری کردستان اظهار داشت: اینجانب روز دانشجو را به عموم دانشجویان عزیز و فرهیخته استان کردستان و سراسر کشور تبریک گفته و امیدوارم با همت و عزم جامعه دانشگاهی، شاهد بالندگی و اعتلای روزافزون ایران اسلامی باشیم.

۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ سه دانشجو به نام «احمد قندچی»، «آذر (مهدی) شریعت‌رضوی» و «مصطفی بزرگ‌نیا» در دانشکده فنی دانشگاه تهران و حین اعتراض دانشجویی نسبت به برقراری مجدد روابط ایران با انگلیس و ورود قریب الوقوع ریچارد نیکسون معاون وقت رئیس جمهور آمریکا به ایران به ضرب گلوله نظامیان رژیم پهلوی به شهادت رسیدند و این روز به عنوان روز بیداری دانشجویان در مقابل استکبار جهانی هر ساله توسط این قشر گرامی داشته می‌شود.

کد مطلب 5648743

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