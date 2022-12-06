بازدید وزیر میراث فرهنگی ایران از طاق کسری/آماده کمک هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی پیرو سفرش به کشور عراق برای شرکت در ششمین نشست وزرای عضو مجمع کشورهای دارای تمدن کهن از شهر مدائن و طاق کسری در ۴۰ کیلومتری بغداد بازدید کرد و گفت: اینجا طاق کسری است. شاهکار معماری و مهندسی ایرانیان در شهر مدائن قرار دارد. این سازه بسیار با عظمت هم از لحاظ مهندسی و هم معماری و طراحی فوق العاده است.

وی گفت: حدود ۲ هزار سال از آن می‌گذرد رسیدگی نشده و رها شده از خود کاخ هم چیز زیادی باقی نمانده است ولی ورودی آنکه به نوعی نما محسوب می‌شود یک نمای ویژه و زیبا است و هنوز عظمت خودش را حفظ کرده است. ارتفاع ۳۷ متری و طول ۵۰ متری بدون قالب بندی دارد. در آن ارتفاع عظیم قالب بندی صورت نگرفته است و به صورت یک تکه ساخته شده است.

وی گفت: معماری این بنا بسیار زیبا است و الهام بخش خیلی از بناهای دیگر از جمله موزه ملی ایران بوده که توسط «آندره گدار» فرانسوی ساخته شده است. طاق کسری ادبیات ما را هم تحت تأثیر قرار داده ضمن اینکه این بناهای تاریخی تمدن ما را نشان می‌دهد و عظمت توانمندی‌های بشر را به رخ می‌کشاند و البته مایه عبرت است که بدانم این عظمت‌ها ایجاد شده ولی سازندگانشان از بین رفتند. از جمله آن شعر معروف خاقانی که می‌گوید: هان ای عبرت بین از دیده نظر کن / هان ایوان مدائن را آئینه عبرت دان ایوان مدائن همان طاق کسری است. آنها که این طاق را زمانی ساخته‌اند حالا کجا هستند. این عبرتی است برای بشریت.

ضرغامی همچنین گفت: باید از سوی طرف عراقی برای مرمت، پایداری و حفاظت از آن اعتبارات مشخصی در نظر بگیرند. گزارش مختصری به من دادند. آماده‌ایم که در صورت تأمین اعتبار به آنان کمک کنیم.