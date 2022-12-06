آمادگی کامل شهرداری شیراز برای مقابله با بارش شدید باران و سیلاب

به گزارش خبرنگار مهر، آرش فرج‌زاده عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در ارتباط با آمادگی شهرداری شیراز در فصل بارش و سیلاب احتمالی اظهار کرد: حوزه خدمات شهری شهرداری همواره اقدام به لایروبی و پاک‌سازی کانال‌های فاضلاب و آبراه‌ها برای دفع آب‌های سطحی در تمام مناطق شهری انجام داده تا از آب‌گرفتگی‌های احتمالی جلوگیری شود.

او بیان کرد: تیم عملیاتی شهرداری لایروبی‌هایی در رودخانه‌های فصلی تنگ سرخ، نهر اعظم و چنارراه دار انجام داده که برای عبور بدون مشکل آب‌ها صورت پذیرفته است.

قائم‌مقام شهردار شیراز با اشاره به حادثه تلخ سیلاب در سال ۹۸ که بخشی از آن به علت عدم عملیات آبخیزداری در بالادست دروازه قرآن بوده است، گفت: این سیل مخرب موجب شد تا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، طرح‌های آبخیزداری به‌صورت گسترده در ارتفاعات و دشت‌های استان به اجرا درآورد لذا در قسمت شمال اطمینان خاطر و امیدواری داریم که شاهد مشکل خاص نخواهیم بود.

او افزود: در این زمینه خط لوله انتقال آب از سمت شمال -دروازه قران - به سمت ضلع شرقی شهر - رودخانه خشک - توسط شهرداری نیز تقویت‌شده است.

فرج‌زاده اظهار کرد: تنها نگرانی ما در محدود سعدی و رودخانه بالادست خرامه است که لازم است طرح‌های آبخیزداری که در دروازه قرآن به اجرا در آمده نیز در این منطقه اجرا شود.

این مقام مسئول در حوزه مدیریت شهری افزود: مشکلات و معضلاتی در حریم و عرض رودخانه‌ها در آن منطقه وجود دارد که باید حریم این رودخانه‌ها باز باشد، طرح‌های آبخیزداری در آن منطقه هرچه سریع‌تر به اجرا درآید.

در این راستا شهرداری، آب منطقه‌ای فارس و اداره منابع طبیعی اقداماتی را انجام داده است اما مراحل اجرا از فصل بارندگی امسال خارج است و امید بر آن داریم که در این محدود دچار مشکل و بحران خاصی نشویم.

فرج زاده گفت: اقدامات قابل‌توجه پیشگیری از سیل انجام‌شده و عوامل و خدمات شهری در آماده‌باش کامل هستند و شهرداری با کمک دیگر ارگان‌های مربوطه برای خدمت‌رسانی به شهروندان آمادگی کامل را دارد.

