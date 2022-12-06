مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد باید اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله عبدالملکی در نشست شورای اداری جزیره قشم بیان داشت: یکی از بندهای ۲۴ گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مناطق آزاد اختصاص یافته و این موضوع نشان از جایگاه مناطق آزاد در گفتمان اقتصادی انقلابی دارد و مناطق آزاد را ذیل این گفتمان توسعه می‌دهیم. نگاه به مناطق نباید صفر و یک باشد و نقد مناطق به معنای نفی آنها نیست و باید اقتصاد مناطق را به اقتصاد تولیدمحور و صادرات‌محور تبدیل کنیم.

به گفته عبدالملکی تصویر ناقصی که از مناطق آزاد در ذهن مردم وجود دارد باید تغییر کند، در رویکرد دولت سیزدهم، مردمی و جهانی شدن مناطق آزاد مدنظر قرار دارد و باید منافع آنها هم نصیب مردم ساکن در حوزه جغرافیایی مناطق و هم نصیب مردم سراسر کشور شود.

مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: برای جهانی شدن مناطق نیاز به زیرساخت‌هایی از جمله بیمه، بانک و بورس بین‌المللی در کنار زیرساخت‌های ترانزیتی و انرژی داریم و برای فراهم کردن این موارد برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است.

وی بر رفع دوگانگی حاکمیتی در مناطق آزاد تاکید و اضافه کرد: فلسفه راه‌اندازی مناطق آزاد تسهیل سرمایه‌گذاری و حذف بوروکراسی اداری می‌باشد ولی با دوگانگی حاکمیتی ایجاد شده شاهد هستیم سرمایه گذاران مجبور هستند از چندنهاد مجوز دریافت کنند و این موضوع به هیچ عنوان شایسته نیست.

عبدالملکی افزود: ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص چگونگی اداره مناطق آزاد تصریح دارد و به صراحت اعلام کرده که مدیران سازمان‌های مناطق آزاد کشور به نمایندگی از دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی مستقر در این مناطق به جز نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آن‌ها است.

مشاور رئیس جمهور یادآور شد: رئیس دولت سیزدهم نیز بر اجرای این قانون تاکید دارد و در صورت اجرای آن بخش زیادی از مشکلات مناطق حل خواهد شد.

عبدالملکی تصریح کرد: شورای اداری منطقه آزاد به منظور احصاء و برطرف سازی مشکلات هر ماه باید تشکیل شود و همچنین شورای تأمین منطقه آزاد نیز در اولین فرصت باید به ریاست مدیرعامل منطقه آزاد قشم تشکیل گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم جذب بودجه‌های ملی برای توسعه مناطق، افزود: بودجه‌های ملی و منطقه‌ای در کنار یکدیگر موجب جهش منطقه را ایجاد خواهد کرد و در صورت عدم اختصاص بودجه‌های ملی توسعه مناطق شتاب بیشتری از سایر مناطق نخواهد داشت و مسئولان جزیره باید برای جذب این اعتبارات تلاش کنند و ما هم در سطح ملی پیگیری خواهیم کرد.

بنابراین گزارش، جلسه شورای اداری منطقه آزاد قشم با حضور حجت الله عبدالملکی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، افشار فتح الهی، رئیس هیأت مدیره منطقه آزاد قشم، محمد محمدحسینی، فرماندار، حجت الاسلام حاجبی، امام جمعه شهرستان به همراه جمعی از معاونان و مدیران سازمان و مقامات انتظامی، قضائی و اجرایی شهرستان در محل مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد.