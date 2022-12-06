توزیع گوشت منجمد برای کاهش قیمت گوشت در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیمی زنگنه بعد از ظهر سه شنبه در چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان کرمانشاه که در سالن شهید رجایی فرمانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: براساس گزارش‌های ارائه شده در جلسه امروز کمبودی برای اقلام اساسی در کرمانشاه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه محدودیتی در توزیع مرغ با توجه به کاهش قیمت وجود ندارد، افزود: قیمت گوشت قرمز با توجه به روند صادرات افزایش یافته است که از هفته گذشته ممنوعیت صادرات دام در استان کرمانشاه اعمال شد و با توزیع گوشت منجمد توسط پشتیبانی امور دام نیز امکان کاهش قیمت وجود دارد.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه کاهش قیمت گوشت قرمز را منوط به بازرسی و نظارت بر بازار دانست و بیان کرد: توزیع گوشت منجمد براساس درخواست تأمین بازار توسط جهاد کشاورزی و تنظیم بازار و توسط پشتیبانی امور دام و از طریق عاملان فروش همچون فروشگاه‌های بزرگ به کاهش قیمت گوشت قرمز کمک خواهد کرد.

رحیمی زنگنه با بیان اینکه دولت سیزدهم برای برطرف شدن مشکلات بازار و رفع مشکلات معیشت مردم در حال تلاش است، گفت: براساس این تلاش‌ها کمبودی برای اقلام اساسی در بازار وجود ندارد و میزان دسترسی به اقلام اساسی مورد نیاز خانوار کرمانشاهی نیز هر هفته رصد شود تا برای توزیع موارد مورد نیاز دستورهای لازم صادر شود.

وی با اشاره به دستور جلسه برای خرید میوه شب عید، عنوان کرد: در دو سال گذشته در روند توزیع میوه شب عید مشکلاتی وجود داشت که باید با برنامه‌ریزی دقیق این مشکلات امسال تکرار نشود و خرید میوه نیز براساس ارزیابی تعاون روستایی از میزان تقاضای بازار کرمانشاه در چند روز آینده انجام خواهد شد.