۷۷ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی کرمانشاه واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه با حضور فرحناز محمدی مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، معاون توانبخشی، کارشناس مسکن و همچنین رئیس بهزیستی شهرستان گیلانغرب به صورت نمادین یکی از این واحدهای مسکونی به خانواده فرد دارای معلولیت واگذار شد.

فرحناز محمدی در این مراسم اظهار کرد: برای ساخت این واحدهای مسکونی در مجموع ۵۹ میلیارد ریال به صورت بلاعوض به مددجویان پرداخت شده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: طی یک سال گذشته و ۶ ماه نخست امسال نیز در مجموع ۲۲۰ واحد مسکونی به مدجویان واگذار شده است.

وی با بیان اینکه ۵۶۰ واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی در استان کرمانشاه در دست ساخت است، خاطر نشان کرد: از این تعداد تا پایان امسال ۳۰۰ واحد به بهره برداری می‌رسد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به ساخت مجتمع ۱۶۰ واحدی مسکن مددجویان در هرسین، گفت: پیشرفت فیزیکی این واحدهای مسکونی ۹۰ درصد است و در دهه فجر امسال به بهره برداری می‌رسند.