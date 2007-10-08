بلوار جدید شهر رشت به زودی بازگشایی می شود

محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: طرح معروف صیقلان به تختی به نام بلوار شهید حاج صادق احسانبخش نماینده فقید ولی فقیه در گیلان نامگذاری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این طرح از سال 76 آغاز شده و یکی از دغدغه های بزرگ مردم بازگشایی این خیابان است.
قاسمی اظهار داشت: طول این طرح شامل دو بخش است که یکی در برگیرنده خود خیابان و دیگری محدوده طرح خیابان است.
وی یادآور شد: محدوده خیابان طرح، شبیه طرح نواب تهران در فضای 5 /3 هکتاری با آزادی سازی 120 متری بزرگ خواهد بود.
قاسمی بیان داشت: در این محدوده 70 هزار متر مربع بنا در کاربری های مختلف احداث خواهد شد که یکی از کاربری های مهم این طرح، ساخت پارکینگ طبقاتی در حدود 12 هزار متر مربع پیش بینی شده است.
وی عنوان کرد: در کنار اماکن تجاری، اماکن فرهنگی و مسکونی نیز در این طرح دیده شده است.
رئیس شورای شهر رشت عنوان کرد: هم اکنون 10 میلیارد تومان برای تملک خیابان و محدوده طرح هزینه شده است .
قاسمی دلیل کندی پیش روی این طرح را عدم پیش بینی نقدینگی لازم و تورم زیاد در بخش املاک عنوان کرد.
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