صید ۵۲۵ تن انواع ماهیان استخوانی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم کریم زاده با بیان اینکه از زمان آغاز فصل صید ماهیان استخوانی در استان ۱۷ مهرماه تا ۱۰ آذرماه صیادان تعاونی‌های پره ۵۲۵ تن انواع ماهیان استخوانی را صید و به بازار عرضه کردند، ارزش اقتصادی آن را بیش از ۸۹ میلیارد تومان اعلام کرد.

مدیر کل شیلات مازندران در ادامه ترکیب گونه‌های صید را ۵۵ درصد کفال، ۲۸ درصد سفید، ۱۵ درصد کپور و ۲ درصد سایر گونه‌ها بیان کرد و افزود: بررسی وضعیت صید سال جاری نشان می‌دهد که به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی شاهد کاهش ۲۰ درصدی تلاش صیادی و ۱۶ درصدی روزهای مفید صید بودیم و همین موضوع در میزان کل صید مؤثر بود.

وی افزود: در مجموع میزان صید فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش هفت درصدی را نشان می‌دهد ولی از لحاظ ارزش اقتصادی ۸۵ درصد افزایش را در سبد صیادان داشته‌ایم.

کریم زاده در ادامه به موضوع تلاش‌های صورت گرفته در زمینه بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر اشاره و تصریح نمود: با توجه به رهاسازی سالانه میلیون‌ها قطعه بچه ماهی به ویژه گونه‌های ماهی سفید در قالب طرح کمک به تکثیر طبیعی با مشارکت خود جامعه صیادی و نیز مراکز بازسازی ذخایر، گونه‌های سفید در ترکیب صید افزایش ۲۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه فصل قبل نشان می‌دهد.