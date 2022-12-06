بیش از ۳۰ هزار فرصت شغلی در کرمانشاه ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از ساختمان این اداره در شهرستان سرپل‌ذهاب، اظهار کرد: از محل فروش اموال قریب به سه میلیارد تومان برای بازسازی ساختمان اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان سرپل‌ذهاب اختصاص پیدا کرده است.

وی افزود: بازسازی این ساختمان اداری با اعتبار ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان با متراژ ۱۷۰ متر مربع پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصدی دارد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با توجه به نیازمندی بودجه کافی و کسری اعتبار برای ادامه کار از سوی معاونت عمرانی استانداری، مدیریت بحران استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری لازم به عمل آمده تا بتوانیم کسری اعتبار تجهیز و ساختمان تکمیل شود.

احمدی بیان کرد: براساس سند توسعه استان کرمانشاه تاکنون ۴۶ هزار فرصت شغلی تعهد شده در استان کرمانشاه بیش از ۳۰ هزار شغل ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه سرپل‌ذهاب در وضعیت ثبت فرصت شغلی در سامانه رصد جز شهرستان‌های پیشتاز استان است، گفت: خوشبختانه براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان کرمانشاه از تابستان امسال ۱۳.۶ اعلام شده که نسبت به تابستان سال گذشته چهار دهم درصد نرخ بیکاری استان کاهش پیدا کرده است.

احمدی گفت: تیم‌اقتصادی با محوریت استانداری کرمانشاه، سازمان مدیریت، اداره کار و تعاون رفاه، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل هماهنگ است و نرخ بیکاری نمودار شیب نزولی به خود گرفته و امید است به کمک بخش خصوصی و مردم بتوانیم اشتغال بهتر از گذشته رقم خورد.