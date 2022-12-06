شناسایی عاملان اخلال در بازار بجنورد/ تعدادی واحد صنفی پلمب شد

سید جواد ایلالی در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی و دستگیری تعدادی از عوامل اصلی اختلال در نظام بازار خبر داد و اظهار کرد: این موارد با فعالیت در فضای مجازی و یا حقیقی از طریق ترغیب، تشویق و یا تهدید و ارعاب اصناف، سعی در ایجاد اعتصاب سراسری و به تعطیلی کشاندن واحدهای صنفی داشتند.

دادستان بجنورد به بیان سوابق جرایم و تخلفات برخی از این افراد در انجام فعالیت‌های مشابه در گذشته پرداخت و تصریح کرد: بارها به این افراد تذکرات و هشدارهای لازم ارائه شده بود ولی فایده و ثمره‌ای نداشت ل

وی افزود: لذا واحدهای صنفی این افراد پلمپ شد و طبعاً از حیث اختلال در نظام اقتصادی نیز تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

ایلالی خطاب به کسبه و اصناف گفت: اصناف به هیچ وجه نگران تداوم فعالیت و کسب و کار خود نباشند.