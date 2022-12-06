  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۱:۰۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

شناسایی عاملان اخلال در بازار بجنورد/ تعدادی واحد صنفی پلمب شد

شناسایی عاملان اخلال در بازار بجنورد/ تعدادی واحد صنفی پلمب شد

بجنورد- دادستان بجنورد از شناسایی عوامل اخلال در بازار بجنورد طی دو روز گذشته خبر داد و گفت: تعدادی از واحدهای صنفی به علت تشویق و یا تهدید اصناف به اعتصاب، پلمب شدند.

سید جواد ایلالی در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی و دستگیری تعدادی از عوامل اصلی اختلال در نظام بازار خبر داد و اظهار کرد: این موارد با فعالیت در فضای مجازی و یا حقیقی از طریق ترغیب، تشویق و یا تهدید و ارعاب اصناف، سعی در ایجاد اعتصاب سراسری و به تعطیلی کشاندن واحدهای صنفی داشتند.

دادستان بجنورد به بیان سوابق جرایم و تخلفات برخی از این افراد در انجام فعالیت‌های مشابه در گذشته پرداخت و تصریح کرد: بارها به این افراد تذکرات و هشدارهای لازم ارائه شده بود ولی فایده و ثمره‌ای نداشت ل

وی افزود: لذا واحدهای صنفی این افراد پلمپ شد و طبعاً از حیث اختلال در نظام اقتصادی نیز تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

ایلالی خطاب به کسبه و اصناف گفت: اصناف به هیچ وجه نگران تداوم فعالیت و کسب و کار خود نباشند.

کد مطلب 5648827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها