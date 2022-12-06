۳۰۳۷ داوطلب هلال احمر در کهگیلویه و بویراحمد خدمت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فلاحی دوست شامگاه سه شنبه در آئین تجلیل از امدادگران و داوطلبان هلال احمر استان افزود: از سال گذشته تاکنون ۱۰ میلیارد تومان برای بیماران سخت درمان در استان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه داوطلبان هلال احمر در هر حادثه‌ای با رغبت و اشتیاق به مردم در شرایط بحران خدمت می‌کنند، گفت: داوطلبان هلال احمر آماده خدمات رسانی به مردم در روزهای سرد زمستان در جاده‌های برف گیر و کوهستانی هستند.

فلاحی دوست اظهار داشت: از همه ارکان جمعیت هلال احمر به خصوص جوانان خدوم و زحمتکش که در هنگام بحران و زمان عادی منشأ خیر و برکت و عامل اجرای طرح‌های بشردوستانه در سطح جامعه و استان هستند، قدردانی می‌کنم.