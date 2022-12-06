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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۱:۱۲

مدیر عامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد:

۳۰۳۷ داوطلب هلال احمر در کهگیلویه و بویراحمد خدمت می کنند

۳۰۳۷ داوطلب هلال احمر در کهگیلویه و بویراحمد خدمت می کنند

یاسوج- مدیر عامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد گفت: در شرایط سختی همچون سیل، زلزله، کرونا، تصادف ها و سایر شرایط، در استان، سه هزار و ۳۷ داوطلب و ۷۰۰ امداد گر به یاری مردم می شتابند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فلاحی دوست شامگاه سه شنبه در آئین تجلیل از امدادگران و داوطلبان هلال احمر استان افزود: از سال گذشته تاکنون ۱۰ میلیارد تومان برای بیماران سخت درمان در استان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه داوطلبان هلال احمر در هر حادثه‌ای با رغبت و اشتیاق به مردم در شرایط بحران خدمت می‌کنند، گفت: داوطلبان هلال احمر آماده خدمات رسانی به مردم در روزهای سرد زمستان در جاده‌های برف گیر و کوهستانی هستند.

فلاحی دوست اظهار داشت: از همه ارکان جمعیت هلال احمر به خصوص جوانان خدوم و زحمتکش که در هنگام بحران و زمان عادی منشأ خیر و برکت و عامل اجرای طرح‌های بشردوستانه در سطح جامعه و استان هستند، قدردانی می‌کنم.

کد مطلب 5648829

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