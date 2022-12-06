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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۱:۱۶

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی:

روند اجرای پروژه های عمرانی آذربایجان غربی تسریع می شود

روند اجرای پروژه های عمرانی آذربایجان غربی تسریع می شود

ارومیه - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: روند اجرای پروژه های عمرانی استان در حوزه های مختلف با اهتمام دستگاههای متولی تسریع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رهبردین عصر سه شنبه در نشست مشترک فرمانداران استان با معاونین و مشاوران استاندار و مدیران ستادی استانداری که به ریاست استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، افزود: فرمانداران پیگیر اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری و سفرهای شهرستانی استاندار محترم آذربایجان غربی باشند.

وی همچنین با تاکید بر ارائه عملکرد مستمر در خصوص اجرای مصوبات توسط فرمانداران، خاطرنشان کرد: از ۲۰ هزار میلیارد تومان مصوبه بخش عمرانی در سفر ریاست جمهوری به آذربایجان غربی، تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته و اعتبارات به شهرستان‌ها نیز ابلاغ خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی به تسریع روند احیای دریاچه ارومیه نیز اشاره کرد و افزود: فرمانداران با توجه به ابلاغ اعتبارات مربوط به دریاچه ارومیه، با ساماندهی و مدیریت امورات مرتبط، اهتمام جدی برای احیای این دریاچه داشته باشند.

رهبردین همچنین با اشاره به اهمیت طرح هر روستا یک محصول، گفت: با احصاء ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مناطق مختلف استان، فرمانداران در مسیر تکمیل چرخه‌های تولید و برندسازی برای شهرها و روستاهای آذربایجان غربی گام بردارند.

وی با اشاره به بخشی از پروژه‌های آماده شده برای دهه فجر امسال، تاکید کرد: فرمانداران با برنامه ریزی برای افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی در سطح شهرستان‌ها و روستاها، برای برگزاری دهه فجر باشکوه آماده شوند.

کد مطلب 5648833

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