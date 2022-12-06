روند اجرای پروژه های عمرانی آذربایجان غربی تسریع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رهبردین عصر سه شنبه در نشست مشترک فرمانداران استان با معاونین و مشاوران استاندار و مدیران ستادی استانداری که به ریاست استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، افزود: فرمانداران پیگیر اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری و سفرهای شهرستانی استاندار محترم آذربایجان غربی باشند.

وی همچنین با تاکید بر ارائه عملکرد مستمر در خصوص اجرای مصوبات توسط فرمانداران، خاطرنشان کرد: از ۲۰ هزار میلیارد تومان مصوبه بخش عمرانی در سفر ریاست جمهوری به آذربایجان غربی، تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته و اعتبارات به شهرستان‌ها نیز ابلاغ خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی به تسریع روند احیای دریاچه ارومیه نیز اشاره کرد و افزود: فرمانداران با توجه به ابلاغ اعتبارات مربوط به دریاچه ارومیه، با ساماندهی و مدیریت امورات مرتبط، اهتمام جدی برای احیای این دریاچه داشته باشند.

رهبردین همچنین با اشاره به اهمیت طرح هر روستا یک محصول، گفت: با احصاء ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مناطق مختلف استان، فرمانداران در مسیر تکمیل چرخه‌های تولید و برندسازی برای شهرها و روستاهای آذربایجان غربی گام بردارند.

وی با اشاره به بخشی از پروژه‌های آماده شده برای دهه فجر امسال، تاکید کرد: فرمانداران با برنامه ریزی برای افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی در سطح شهرستان‌ها و روستاها، برای برگزاری دهه فجر باشکوه آماده شوند.