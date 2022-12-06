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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۱:۱۵

معاون دادستان ایلام خبر داد؛

دستگیری عوامل تهدید به تعطیلی بازار در ایلام

دستگیری عوامل تهدید به تعطیلی بازار در ایلام

ایلام-معاون دادستان ایلام گفت: چند نفر از عوامل ایجاد ناامنی و تهدید به تعطیلی بازار و اصناف در شهر ایلام دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امیری مقدم عصر سه شنبه در گفتگو با رسانه‌های استان بیان کرد: تمامی افرادی که قصد ایجاد ناامنی در بازار استان را داشته‌اند تعدادی از مرتبطین با این موضوع دستگیر شده و تعدادی نیز تحت تعقیب قضایی قرار دارند.

وی افزود: مرتبطینی که با شبکه‌های جاسوسی دشمن در ارتباط هستند تحت تعقیب سربازان گمنام امام زمان (عج) و نیروهای امنیتی استان قرار گرفته و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب ایلام ادامه داد: کسانی که بدون اینکه دلیل قانونی داشته باشند اقدام به تعطیلی مغازه‌ها کرده‌اند دستگاه قضایی برخورد قاطع و قانونی با آن افراد خواهد داشت.

کد مطلب 5648835

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